Le venin du silence ; La tornade du passé

Le venin du silence, Juno Rushdan Assassinée. Summer Straton en est certaine : ce n'est pas un accident de la route qui a tué son amie Dani. La jeune avocate soupçonne les dirigeants d'Einhorn Industries, que Dani comptait attaquer en justice pour pollution massive. Alors qu'elle enquête, Summer est victime d'une tentative de meurtre ! Mais Logan Powell, agent spécial à la division des enquêtes criminelles et beau comme un Viking, vole à son secours. La tornade du passé, B. J. Daniels Olivia, de retour dans sa ville natale, renoue avec ses amis d'enfance lors d'une soirée. Mais une tornade s'abat sur eux et le bilan est grave : un mort, un disparu, un blessé... sans compter la découverte d'ossements humains ! Son ex-fiancé Jaden, devenu adjoint au shérif, dirige l'enquête. Comprenant que les amis d'Olivia dissimulent de sombres secrets, il finit par la soupçonner, malgré ses sentiments toujours vivaces pour elle...