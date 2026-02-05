Tomozaki-kun est un loser ! Tome 5

"La vie, c'est juste un jeu pourri ! ", c'est du moins ce que pense Fumiya Tomozaki, le numéro 1 d'un de ses jeux vidéo favoris. Mais quand il rencontre le numéro 2, c'est là que les choses se compliquent... Fumiya Tomozaki est un fan absolu du jeu vidéo Atafami. Il détient même le titre de numéro 1, mais en ce qui concerne le monde réel, c'est une autre histoire... Tout bascule lorsqu'il rencontre le numéro 2, qui se trouve être nulle autre qu'une de ses camarades de classe, Aoi Hinami, surnommée "l'héroïne parfaite", tant elle excelle dans tous les domaines.