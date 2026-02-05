Pas de fumée sans feu

Nulle part où se cacher. Personne vers qui se tourner. Rien à perdre. Helen Grace n'a aucun doute. Quitter la police était la bonne décision à prendre. Jusqu'au jour où elle assiste à l'agression d'une jeune femme. N'écoutant que son courage, elle intervient, sans parvenir à sauver la victime, enlevée sous ses yeux. Déterminée à retrouver la jeune femme, Helen se tourne vers ses anciens collègues. En vain. Seule, elle se lance alors dans l'enquête et, bien vite, remonte la piste d'autres femmes en danger... Mais jouer les justicières est un jeu périlleux. Un jeu qui pourrait lui coûter la vie... ou celle des personnes qu'elle chérit le plus au monde.