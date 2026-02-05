Inscription
#Essais

Notre guerre quotidienne

Andreï Kourkov, Johann Bihr, Odile Demange

ActuaLitté
Notre guerre quotidienne est la suite du Journal d'une invasion, la chronique de l'invasion russe tenue par l'écrivain ukrainien Andreï Kourkov. D'août 2022 à février 2024, il raconte de l'intérieur le combat des Ukrainiens pour sauver leur pays. Dix ans après l'annexion de la Crimée, deux ans après l'invasion de l'Ukraine, Kourkov se remémore les tentatives de la Russie, depuis plusieurs siècles déjà, pour détruire la culture ukrainienne, c'est- à-dire la culture d'un peuple résolument tourné vers l'Europe. Qu'il évoque le stress extrême des habitants face aux raids aériens, la déportation des citoyens des régions occupées, la corruption éhontée de certains membres du gouvernement ukrainien, le rôle de Zelensky, les financements participatifs pour soutenir l'armée ou les festivités de Halloween, Kourkov nous donne à voir le quotidien d'un peuple en guerre. Un quotidien parfois absurde, marqué par la résistance, la solidarité et une détermination sans faille. Ecrit sur un ton tour à tour mordant, tragique ou humoristique, toujours sincère, Notre guerre quotidienne nous permet de mieux comprendre les enjeux du conflit — mais aussi la manière dont il est vécu, au jour le jour, par la population.

Par Andreï Kourkov, Johann Bihr, Odile Demange
Chez Libretto

|

Auteur

Andreï Kourkov, Johann Bihr, Odile Demange

Editeur

Libretto

Genre

Actualité médiatique internati

Retrouver tous les articles sur Notre guerre quotidienne par Andreï Kourkov, Johann Bihr, Odile Demange

Commenter ce livre

 

Notre guerre quotidienne

Andreï Kourkov trad. Johann Bihr, Odile Demange

Paru le 05/02/2026

416 pages

Libretto

12,20 €

ActuaLitté
9782386960468
© Notice établie par ORB
