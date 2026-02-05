Inscription
#Imaginaire

Les Squelettes du lac des tombeaux

Louis-Pier Sicard

ActuaLitté
De frissonnantes réécritures de légendes parfois connues, parfois oubliées, mais qui ne laisseront pas indifférent. Quand Frank et sa soeur Estelle choisissent d'accompagner leur cousin dans la forêt afin de découvrir le chalet que ce dernier a obtenu en héritage, ils sont loin de se douter qu'ils risquent de ne jamais en ressortir. Des bulles montent à la surface d'un lac sinistre. Des vagues recrachent des ossements sur le rivage. Des ombres bougent entre les arbres. Et la vie ne tient plus qu'à un fil.

Par Louis-Pier Sicard
Chez Editions Contre-Dires

|

Auteur

Louis-Pier Sicard

Editeur

Editions Contre-Dires

Genre

Mondes fantastiques

Les Squelettes du lac des tombeaux

Louis-Pier Sicard

Paru le 05/02/2026

104 pages

Editions Contre-Dires

9,90 €

ActuaLitté
9782386900723
