Les Squelettes du lac des tombeaux

De frissonnantes réécritures de légendes parfois connues, parfois oubliées, mais qui ne laisseront pas indifférent. Quand Frank et sa soeur Estelle choisissent d'accompagner leur cousin dans la forêt afin de découvrir le chalet que ce dernier a obtenu en héritage, ils sont loin de se douter qu'ils risquent de ne jamais en ressortir. Des bulles montent à la surface d'un lac sinistre. Des vagues recrachent des ossements sur le rivage. Des ombres bougent entre les arbres. Et la vie ne tient plus qu'à un fil.