Le pouvoir des femmes ! L'histoire, longtemps pensée et rédigée par les hommes, a la fâcheuse tendance d'effacer les femmes. Et l'histoire de l'ésotérisme n'échappe pas à cette règle ! Pourtant, force est de constater que les femmes ont participé à nombre de mystères et de transcendances. Elles ont toujours été au coeur du surnaturel. Christian Doumergue s'attache à remettre dans la lumière des femmes qui ont fait bouger les lignes ! On croisera notamment parmi ces femmes du surnaturel : Marie-Anne Lenormand, devineresse du xix° siècle, Nettie Colburn, médium appréciée du président Lincoln, Claire Galichon, créatrice du féminisme spiritualiste indépendant, ou encore Judith Gautier, dont l'intelligence a fait vaciller la misogynie de Baudelaire. Cette vingtaine de portraits remet en lumière celles qui ont joué un rôle majeur dans le monde surnaturel, mais aussi dans l'histoire du féminisme. Un voyage passionnant !