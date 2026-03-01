Inscription
#Imaginaire

La prophétie

Fabienne Roman

A l'issue de la traversée du couloir du temps, Gwen est arrachée au flux par Balam, chaman maya et gardien des seuils. Ce geste interdit la sauve... mais fracture la trame du temps. Lorsqu'ils reprennent conscience, ils se retrouvent projetés au Siam, en 1862, loin de leur monde et de leur époque. Séparée, traquée, confrontée à la violence brute d'un monde qui n'est pas le sien, Gwen survit au prix d'une fuite désespérée. De l'Asie à la France, de la violence du réel à la magie ancienne de Brocéliande, Gwen découvre qu'elle n'est pas une survivante par hasard. Elle est attendue. Initiée par une prêtresse de la forêt, elle comprend que son destin dépasse sa propre existence. Pendant ce temps, Balam traverse mers et continents pour la rejoindre. A Brocéliande, il est soumis à une initiation majeure : les douze portes, épreuves liées aux maisons du zodiaque, qui le dépouillent peu à peu du guerrier pour révéler un être accordé aux forces cosmiques et telluriques. Lorsque le passage vers Avalon s'ouvre enfin, il se brise. Pour sauver Gwen et préserver l'équilibre des mondes, Balam se sacrifie. Gwen survit... mais marquée à jamais. A Avalon, elle renaît sous un autre nom. Elle devient Alwenn, Gardienne du Passage. La Prophétie entre alors dans sa phase finale.

Par Fabienne Roman
Chez Encre rouge

|

Auteur

Fabienne Roman

Editeur

Encre rouge

Genre

Fantasy

La prophétie

Fabienne Roman

Paru le 01/03/2026

208 pages

Encre rouge

20,00 €

9782386750397
