Les faucons de l'obscur

Ce roman n'est pas seulement un polar. Ce n'est pas non plus un roman psychologique. Ce roman est les deux à la fois ! Angie Werther, ex-profileuse pour les services de sécurité de l'état, se trouve en pleine crise existentielle. Elle accepte néanmoins de voler une fois de plus au secours de Luc Malherbe, son ancien patron. L'un des agents de Luc est pourchassé par un tueur très déterminé et amateur de diamants noirs. De zones d'ombre en clair-obscur, le noir donne définitivement le ton à cette histoire qui réserve bien des surprises.