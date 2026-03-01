Inscription
#Polar

Les faucons de l'obscur

Muriel Mourgue

ActuaLitté
Ce roman n'est pas seulement un polar. Ce n'est pas non plus un roman psychologique. Ce roman est les deux à la fois ! Angie Werther, ex-profileuse pour les services de sécurité de l'état, se trouve en pleine crise existentielle. Elle accepte néanmoins de voler une fois de plus au secours de Luc Malherbe, son ancien patron. L'un des agents de Luc est pourchassé par un tueur très déterminé et amateur de diamants noirs. De zones d'ombre en clair-obscur, le noir donne définitivement le ton à cette histoire qui réserve bien des surprises.

Par Muriel Mourgue
Chez Encre rouge

|

Auteur

Muriel Mourgue

Editeur

Encre rouge

Genre

Romans policiers

Les faucons de l'obscur

Muriel Mourgue

Paru le 01/03/2026

210 pages

Encre rouge

20,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

ActuaLitté
9782386750380
