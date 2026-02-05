Une romance contemporaine explosive, avec un bodyguard qui a tout à perdre, et une star qui veut juste vivre. Règle n°1 : Ne jamais la perdre de vue. Règle n° 2 : L'empêcher de déraper. Règle n°3 : Ne pas tomber amoureux. A vingt-six ans, Léonora Treasure est l'une des plus grandes stars de sa génération. Pourtant, elle est prise au piège du monde de paillettes dans lequel elle évolue et doit se plier aux volontés du directeur de la maison de disque qui lui a permis d'atteindre le succès, au risque de voir tout ce pour quoi elle s'est battue s'effondrer. Aurelius Reed, ancien policier au tempérament impulsif, est coincé. On le met au placard en lui confiant la surveillance d'une "star" qui se croit au-dessus de tout le monde. Il n'a pas le choix, s'il ne veut pas perdre tout ce qu'il a construit. Elle n'en peut plus d'être mise dans une cage et veut vivre. Il est perdu et cherche à donner un sens à sa vie. Elle est tout ce qu'il déteste, il représente tout ce qu'elle fuit. Et si chacun était la clé de la prison de l'autre ?