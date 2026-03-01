Inscription
#Imaginaire

Immortalis

Nadège Fillion

ActuaLitté
Ils étaient inséparables, jusqu'à ce qu'un monde les sépare... Olivia et Joshua ont grandi ensemble, liés par une amitié indéfectible... jusqu'à ce que leurs familles, emportées par des idéologies contraires, les arrachent l'un à l'autre. Depuis quinze ans, leur ville est divisée. D'un côté, les Mortels. De l'autre, les Immortalis, une faction mystérieuse qui prolonge la jeunesse grâce à un élixir vermeil. Leur histoire n'était pas terminée. Le moment est venu de reprendre là où tout s'était brisé... Mais Joshua n'est plus le garçon qu'elle a connu. Son regard est plus froid. Sa peau, plus pâle. Et son silence, plus lourd. Olivia devra choisir : fuir ce qu'il est devenu... ou plonger dans l'univers troublant des Immortalis.

Par Nadège Fillion
Chez Petit Caveau Editions

|

Auteur

Nadège Fillion

Editeur

Petit Caveau Editions

Genre

Paranormal, Bit-lit, Science-f

Immortalis

Nadège Fillion

Paru le 01/03/2026

234 pages

Petit Caveau Editions

18,90 €

ActuaLitté
9782373421248
