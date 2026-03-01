Ils étaient inséparables, jusqu'à ce qu'un monde les sépare... Olivia et Joshua ont grandi ensemble, liés par une amitié indéfectible... jusqu'à ce que leurs familles, emportées par des idéologies contraires, les arrachent l'un à l'autre. Depuis quinze ans, leur ville est divisée. D'un côté, les Mortels. De l'autre, les Immortalis, une faction mystérieuse qui prolonge la jeunesse grâce à un élixir vermeil. Leur histoire n'était pas terminée. Le moment est venu de reprendre là où tout s'était brisé... Mais Joshua n'est plus le garçon qu'elle a connu. Son regard est plus froid. Sa peau, plus pâle. Et son silence, plus lourd. Olivia devra choisir : fuir ce qu'il est devenu... ou plonger dans l'univers troublant des Immortalis.