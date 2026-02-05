Inscription
#Roman jeunesse

Les Zarbi Tome 1

Michael Buckley, Forrest Burdett, Loïc Gadoud

C'est une histoire vraiment très triste. Mais aussi plutôt drôle. Permettez-moi de vous présenter les triplés Zarbi. Bernache est fasciné par les bosses sur les crânes. Mélancolie est intriguée par le corps humain et ce qui le compose. Echalote adore allumer des feux. Bref, ils sont bizarres et fiers de l'être. Mais quand le bateau de leur famille fait naufrage, les triplés sont contraints d'intégrer l'orphelinat de Notre-Dame-du-Strabisme-Perpétuel et de trouver de nouveaux parents. Et pour ça, ils doivent apprendre à paraître normaux...

Par Michael Buckley, Forrest Burdett, Loïc Gadoud
Chez Saxo

|

Auteur

Michael Buckley, Forrest Burdett, Loïc Gadoud

Editeur

Saxo

Genre

Autres collections (9 à 12 ans

Les Zarbi Tome 1

Michael Buckley, Forrest Burdett trad. Loïc Gadoud

Paru le 05/02/2026

288 pages

Saxo

12,90 €

9782385701772
