Les Zarbi Tome 1

C'est une histoire vraiment très triste. Mais aussi plutôt drôle. Permettez-moi de vous présenter les triplés Zarbi. Bernache est fasciné par les bosses sur les crânes. Mélancolie est intriguée par le corps humain et ce qui le compose. Echalote adore allumer des feux. Bref, ils sont bizarres et fiers de l'être. Mais quand le bateau de leur famille fait naufrage, les triplés sont contraints d'intégrer l'orphelinat de Notre-Dame-du-Strabisme-Perpétuel et de trouver de nouveaux parents. Et pour ça, ils doivent apprendre à paraître normaux...