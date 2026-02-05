Comprenez le message de vos guides et de votre intuition ! Les heures miroirs ne sont pas là pour prédire l'avenir, mais pour te ramener à l'instant présent, à ce que tu ressens, à ce que tu vis intérieurement au moment précis où elles apparaissent. Dans ce livre, tu apprendras à décrypter leur langage, à écouter ce qu'elles réveillent en toi et à les utiliser comme des repères importants pour mieux te comprendre. A travers des clés de lecture et des exercices concrets et ludiques, tu seras invité à transformer ces signes en pistes de réflexion passionnantes pour ton parcours personnel.