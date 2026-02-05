Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Roman étranger

Les bibliothécaires de Lisbonne

Laure Valentin, Suzanne Nelson

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Inspirée de faits réels, l'histoire captivante de deux jeunes femmes remarquables, de leur bravoure et de leurs chagrins, et d'une amitié qui résiste aux ravages de la guerre. Alors que la Seconde Guerre mondiale fait rage à travers l'Europe, deux amies, Selene Demont et Beatrice Sullivan, sont enrôlées par l'US Intelligence Office et envoyées à Lisbonne, une ville à la fois étincelante et un foyer de troubles, abritant des membres de la royauté en exil, des réfugiés traqués et des espions échangeant des secrets à double tranchant dans des recoins sombres. En tant que bibliothécaires officielles, Selene et Bea ont été recrutées pour cataloguer la montagne d'informations recueillies par les Alliés et collecter les livres interdits, mais la nuit, les deux femmes sont des agents secrets chargés d'infiltrer le réseau d'espionnage de l'Axe. Si Selene est confiante et effrontée, Bea est studieuse et prudente. Selene aspire à échapper aux attentes impossibles de sa famille et à accepter son indépendance, tandis que tout ce que Bea veut, c'est guérir de son chagrin et empêcher l'impulsive Selene de s'attirer des ennuis. Mais bientôt, les deux bibliothécaires se retrouvent prises dans des jeux de tromperie perfides aux côtés de deux des hommes les plus célèbres de Lisbonne : le baron portugais paria, Luca Caldeira, et l'agent double mortel, Gable. Alors que Selene se fraye un chemin à travers les salles de bal somptueuses et les fêtes avec Luca, Bea est plongée dans le monde souterrain des informateurs de Gable. La victoire dépend de la réussite commune de leurs missions, mais lorsqu'une trahison inattendue jette un réseau de mensonges soigneusement tissé dans le chaos, tout ce qu'elles ont sacrifié est mis en danger. Alors que Selene et Bea sont poussées à bout, leur amitié et leurs coeurs pourront-ils survivre au prix de la guerre ?

Par Laure Valentin, Suzanne Nelson
Chez Faubourg Marigny

|

Auteur

Laure Valentin, Suzanne Nelson

Editeur

Faubourg Marigny

Genre

Littérature anglo-saxonne

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les bibliothécaires de Lisbonne par Laure Valentin, Suzanne Nelson

Commenter ce livre

 

Les bibliothécaires de Lisbonne

Suzanne Nelson trad. Laure Valentin

Paru le 05/02/2026

540 pages

Faubourg Marigny

22,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782384362158
9782384362158
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La Grande Librairie : avant c'était mieux ? Un autre regard sur hier La classification des livres jeunesse proposée par le RN inquiète auteurs et éditeurs Pouvoir, restructurations, défiance : l’ère Olivennes commence chez Editis La Grande Librairie : quand les écrivains parlent de nos failles
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.