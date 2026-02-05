Les bibliothécaires de Lisbonne

Inspirée de faits réels, l'histoire captivante de deux jeunes femmes remarquables, de leur bravoure et de leurs chagrins, et d'une amitié qui résiste aux ravages de la guerre. Alors que la Seconde Guerre mondiale fait rage à travers l'Europe, deux amies, Selene Demont et Beatrice Sullivan, sont enrôlées par l'US Intelligence Office et envoyées à Lisbonne, une ville à la fois étincelante et un foyer de troubles, abritant des membres de la royauté en exil, des réfugiés traqués et des espions échangeant des secrets à double tranchant dans des recoins sombres. En tant que bibliothécaires officielles, Selene et Bea ont été recrutées pour cataloguer la montagne d'informations recueillies par les Alliés et collecter les livres interdits, mais la nuit, les deux femmes sont des agents secrets chargés d'infiltrer le réseau d'espionnage de l'Axe. Si Selene est confiante et effrontée, Bea est studieuse et prudente. Selene aspire à échapper aux attentes impossibles de sa famille et à accepter son indépendance, tandis que tout ce que Bea veut, c'est guérir de son chagrin et empêcher l'impulsive Selene de s'attirer des ennuis. Mais bientôt, les deux bibliothécaires se retrouvent prises dans des jeux de tromperie perfides aux côtés de deux des hommes les plus célèbres de Lisbonne : le baron portugais paria, Luca Caldeira, et l'agent double mortel, Gable. Alors que Selene se fraye un chemin à travers les salles de bal somptueuses et les fêtes avec Luca, Bea est plongée dans le monde souterrain des informateurs de Gable. La victoire dépend de la réussite commune de leurs missions, mais lorsqu'une trahison inattendue jette un réseau de mensonges soigneusement tissé dans le chaos, tout ce qu'elles ont sacrifié est mis en danger. Alors que Selene et Bea sont poussées à bout, leur amitié et leurs coeurs pourront-ils survivre au prix de la guerre ?