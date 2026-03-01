Fleurs et âmes

Un voyage poétique au coeur des émotions humaines Les Fleurs de Bach parlent le langage du vivant : celui des émotions, des mouvements intérieurs, des passages invisibles qui nous transforment. Ce recueil de poèmes propose de les rencontrer autrement. Non comme des remèdes, mais comme des archétypes sensibles, des compagnons d'âme. , Chaque fleur éclaire une étape intérieure. Elle accompagne ce qui vacille, révèle la beauté cachée derrière les fragilités, et ouvre un espace de compréhension plus vaste, plus doux. Ici, les mots n'expliquent pas : ils résonnent. Ils se posent comme les fleurs elles-mêmes, avec simplicité et profondeur, laissant à chacun la liberté de son propre cheminement. Les émotions ne sont pas des obstacles, mais des passages vers la conscience. Ce livre est un doudou pour le coeur, un refuge poétique à garder près de soi. A ouvrir quand la vie se fait dense, ou simplement pour se rappeler