Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

Fleurs et âmes

Sylvie Martin-Peulet

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un voyage poétique au coeur des émotions humaines Les Fleurs de Bach parlent le langage du vivant : celui des émotions, des mouvements intérieurs, des passages invisibles qui nous transforment. Ce recueil de poèmes propose de les rencontrer autrement. Non comme des remèdes, mais comme des archétypes sensibles, des compagnons d'âme. , Chaque fleur éclaire une étape intérieure. Elle accompagne ce qui vacille, révèle la beauté cachée derrière les fragilités, et ouvre un espace de compréhension plus vaste, plus doux. Ici, les mots n'expliquent pas : ils résonnent. Ils se posent comme les fleurs elles-mêmes, avec simplicité et profondeur, laissant à chacun la liberté de son propre cheminement. Les émotions ne sont pas des obstacles, mais des passages vers la conscience. Ce livre est un doudou pour le coeur, un refuge poétique à garder près de soi. A ouvrir quand la vie se fait dense, ou simplement pour se rappeler

Par Sylvie Martin-Peulet
Chez Youstory

|

Auteur

Sylvie Martin-Peulet

Editeur

Youstory

Genre

Gestion des émotions

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Fleurs et âmes par Sylvie Martin-Peulet

Commenter ce livre

 

Fleurs et âmes

Sylvie Martin-Peulet

Paru le 01/03/2026

104 pages

Youstory

19,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782955869246
9782955869246
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La Grande Librairie : la littérature appelle à renouer avec le vivant La Grande Librairie retourne en enfance, pour le meilleur et pour le pire Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt Monsieur Le Prof devant les tribunaux : Flammarion “m'a totalement abandonné"
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.