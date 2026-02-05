Les mystères de Sinclair

Suivez l'enquête de Sophie dans un monde élégant rempli de dangers ! Bienvenue chez Sinclair, le plus grand et le plus élégant magasin de Londres ! Sophie, une jeune orpheline débrouillarde, vient d'y être embauchée comme vendeuse. A elle les robes en soie, les chapeaux à plumes et les vitrines somptueuses ! Mais le rêve tourne au cauchemar lorsque l'inestimable Moineau d'Or y est volé... et que Sophie est accusée ! Accompagnée de Billy, garçon d'étage fan de romans policiers, et de Lil, une mannequin qui rêve de devenir actrice, réussira-t-elle à faire éclater la vérité ? Une enquête palpitante, pleine de mystère, d'amitié et de courage !