#Imaginaire

Les mystères de Sinclair

Katherine Woodfine, Faustina Fiore, Julia Sarda

Suivez l'enquête de Sophie dans un monde élégant rempli de dangers ! Bienvenue chez Sinclair, le plus grand et le plus élégant magasin de Londres ! Sophie, une jeune orpheline débrouillarde, vient d'y être embauchée comme vendeuse. A elle les robes en soie, les chapeaux à plumes et les vitrines somptueuses ! Mais le rêve tourne au cauchemar lorsque l'inestimable Moineau d'Or y est volé... et que Sophie est accusée ! Accompagnée de Billy, garçon d'étage fan de romans policiers, et de Lil, une mannequin qui rêve de devenir actrice, réussira-t-elle à faire éclater la vérité ? Une enquête palpitante, pleine de mystère, d'amitié et de courage !

Par Katherine Woodfine, Faustina Fiore, Julia Sarda
Chez Poulpe fictions

|

Auteur

Katherine Woodfine, Faustina Fiore, Julia Sarda

Editeur

Poulpe fictions

Genre

Suspense

Les mystères de Sinclair

Katherine Woodfine trad. Faustina Fiore

Paru le 05/02/2026

421 pages

Poulpe fictions

15,95 €

9782377424405
