Nova et la forêt des monstres Tome 1

Une jeune fille élevée par des montres à la recherche de ses origines ! Nova, une petite fille pleine de vie, vivant dans la forêt des monstres, souhaite plus que tout utiliser la "magia" qui protège les terres. Mais parmi ces monstres, Ker, Ber, et Ros sont les seuls à connaître un secret la concernant... Pourquoi Nova s'est-elle retrouvée à vivre avec ces créatures et qui est-elle vraiment ? Toutes ces questions ne semblent pourtant pas entacher la bonne humeur de la jeune fille. Une histoire avec un soupçon de mystère, tissée par une enfant éduquée par des monstres.