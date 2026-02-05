Inscription
#Essais

Micro-plastiques

Jean Demarquoy

"Ce livre est une alerte vitale. Il faut regarder en face ce que l'industrie du plastique fait à nos corps". CAMILLE ETIENNE LE CORPS HUMAIN EST-IL EN PASSE DE DEVENIR LE 7E CONTINENT DE PLASTIQUE ? Oubliez les déchets flottants visibles depuis l'espace. La véritable menace est invisible, et elle est déjà en nous. Chaque semaine, nous pourrions ingérer jusqu'à 5 grammes de microplastiques, l'équivalent d'une carte bancaire. Ces particules voyagent dans l'air, contaminent l'eau, les sols, les aliments... et s'insinuent jusqu'au plus profond de nos tissus. Dans cette enquête choc, le Pr Jean Demarquoy, expert auprès de plusieurs instances sanitaires européennes, révèle l'ampleur de cette pollution insidieuse. Il décortique le succès planétaire d'un matériau dont la fragmentation met en péril la biodiversité jusqu'à notre propre santé. Mais cette réalité ne doit ni nous paralyser ni nous condamner à l'impuissance. Le Pr Demarquoy propose d'agir dès maintenant. Il détaille des solutions concrètes - de la réduction des microfibres textiles aux innovations comme la dégradation du plastique par des enzymes - et propose des gestes simples pour se protéger au quotidien. Vous découvrirez notamment : - pourquoi certains sachets de thé ou biberons libèrent des millions de microparticules à chaque usage ? ; - comment filtrer son eau du robinet pour limiter son exposition ? ; - quels matériaux utiliser (et éviter) pour cuisiner, conserver ou réchauffer vos aliments ? ; - comment réduire la pollution plastique issue de votre machine à laver ? ; - quelles innovations permettront bientôt de dégrader les plastiques ou de les rendre compostables. Un ouvrage indispensable pour mieux comprendre et mieux agir.

Jean Demarquoy
Chez Thierry Souccar Editions

|

Auteur

Jean Demarquoy

Editeur

Thierry Souccar Editions

Genre

Essais généraux

Micro-plastiques

Jean Demarquoy

Paru le 05/02/2026

192 pages

Thierry Souccar Editions

17,90 €

9782365499699
