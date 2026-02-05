Inscription
Sirènes dans la nuit, pneus qui crissent sur le goudron, équipages lancés vers une scène où tout peut partir en vrille. Dans un commissariat épuisé, les policiers de la BAC D enchaînent leurs nuits de patrouille, les interventions qui s'enveniment et ces appels de détresse absolue : le fameux "Renfort collègue" , signal déclenché quand l'un d'eux se retrouve exposé à un danger mortel. Au fil des scènes, l'uniforme perd son éclat. On découvre les blessures qui s'installent, les doutes qui rongent, les nuits trop courtes, mais aussi la dignité et l'abnégation de ceux qui tiennent la société debout malgré tout. Ils encaissent, s'adaptent, recommencent, portés par une humanité qui refuse de céder. La tension est permanente. Alexandre Vigier dévoile un monde que personne ne voit : des hommes et des femmes qui avancent entre peur, adrénaline, loyauté et humour pour ne pas sombrer. Inspirée de situations vécues, leur réalité ressemble parfois à de véritables polars, tant l'imprévu rythme leurs nuits et façonne chaque décision.

