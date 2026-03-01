Hagard Hagard

"Je le fais seule ni par choix ni pour me retrouver ni par féminisme je le fais parce que tu n'as plus envie de moi ou parce que tu fais semblant et que moi je ne veux pas faire semblant deux fois."Lorsque le couple éclate, ça laisse toujours des traces. Suite à une rupture presque provoquée, une jeune femme décide de ne plus laisser pourrir les choses autour d'elle et de voyager en quête de réponses à ses questions. Entre remise en cause des schémas familiaux, sociétaux, et des normes sexuelles, elle part à la découverte d'elle-même pour tenter de comprendre la femme qu'elle a envie d'être, au coeur d'une époque saturée d'injonctions.