Qui témoigne pour le témoin ? Dans 9h11, Harri Veivo, poète d'expression française né en Finlande en 1969, déjà auteur de La Bibliothèque de Rilke (Cheyne éditeur, 2023) et survivant de l'attentat de Maelbeek le 22 mars 2016, se confronte à la faille que l'événement creuse dans les corps, dans la ville, dans le langage. Ni récit à la première personne ni reconstitution documentaire, 9h11 est un poème qui n'évoque l'attentat qu'au futur, se refusant à donner une représentation de l'explosion et ses protagonistes. En se focalisant surtout sur la vie que l'événement colore de son ombre portée, et en inscrivant d'incessantes mises en relation ouvertes sur la ville au-dehors, 9 h11 porte avant tout le témoignage d'un rapport au monde obstinément attentif à l'autre, à l'entrelacement des vies et à la beauté et la gratuité de cette existence en partage qu'il s'agit de sauver de la destruction.