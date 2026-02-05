Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Roman francophone

Ames contraires

Abdoulaye Racine Senghor, Paulette Diédhiou

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Ce roman-essai, mélange de fiction et de réalité, se passe entre la Casamance principalement et la capitale Dakar. Il retrace l'histoire de vie et l'itinéraire d'Elani, une petite orpheline née sur une île de la Casamance, au Sénégal. A travers son regard d'enfant, de jeune fille puis de femme, Elani raconte elle-même son vécu dans un milieu pauvre et souvent difficile. Elle commence le récit en plongeant le lecteur dans la nature enchanteresse de l'île et de la région qui regorgent d'énormes potentiels économiques, touristiques et culturels, mais qui, paradoxalement, restent très peu développés. Elani l'orpheline grandit comme pousse une petite herbe sauvage. Sans amour maternel et presque laissée à elle-même, elle tente de survivre dans un environnement familial hostile jusqu'à ce que le destin mette sur sa route une belle âme charitable et très affectueuse qui lui redonne goût à la vie. Si son mariage brise un temps tout ce qu'elle a patiemment construit au fil des ans, elle décide de partir au loin à la recherche du chemin de la guérison intérieure. Un roman-essai où la réalité et la fiction se côtoient sans vraiment se mélanger et où les ombres du passé meurent difficilement.

Par Abdoulaye Racine Senghor, Paulette Diédhiou
Chez Editions L'Harmattan

|

Auteur

Abdoulaye Racine Senghor, Paulette Diédhiou

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Ames contraires par Abdoulaye Racine Senghor, Paulette Diédhiou

Commenter ce livre

 

Ames contraires

Paulette Diédhiou

Paru le 05/02/2026

228 pages

Editions L'Harmattan

22,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782336586199
9782336586199
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La Grande Librairie : avant c'était mieux ? Un autre regard sur hier La classification des livres jeunesse proposée par le RN inquiète auteurs et éditeurs Pouvoir, restructurations, défiance : l’ère Olivennes commence chez Editis La Grande Librairie : quand les écrivains parlent de nos failles
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.