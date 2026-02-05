Inscription
L’Europe des Grecs (1833-1857)

Danielle Morichon, Lina Louvi

"Les enfants gâtés de l'histoire" , voici comment les Grecs se qualifièrent eux-mêmes au XIXe siècle. Forts de leur origine antique, ils pensaient que l'accomplissement des promesses constitutionnelles et les ambitions territoriales de leur Etat, qui devait sa création à la faveur des Grandes Puissances, trouveraient le soutien indéfectible de l'Europe. Mais cette dernière, qui fut souvent leur modèle et parfois leur providence, contrôla aussi sévèrement leurs actions et limita leur indépendance. De 1833, après la création du royaume de Grèce, jusqu'à la fin de la guerre de Crimée, marquée par le départ des canonnières anglaises et françaises du Pirée en 1857, ce livre analyse, à travers la presse hellénique, les sentiments mitigés, les espoirs et les déceptions d'une nation face au pragmatisme de ses "protecteurs" .

Ouvrages généraux

Paru le 05/02/2026

262 pages

27,00 €

9782336584515
