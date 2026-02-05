Des interrogations en matière de diplomatie, Laurent ZANG en avait une conception particulière. Elles étaient pour lui le tremplin de toute recherche, qui se déploie sur les formes et caractères complexes des phénomènes sociaux. C'est sur cette base que s'accordent les contributions de ce volume des Mélanges en sa mémoire. Comment les évolutions interagissent-elles avec la diplomatie africaine au XXIe siècle ? Comment la diplomatie africaine aux prises avec ces multiples enjeux locaux et globaux se forme, se métamorphose et s'adapte ? Y'a-t-il une place pour le régionalisme, l'économie, l'environnement ? Ces contributions sont orientées vers quatre axes thématiques relevant de : l'Afrique dans sa coopération bilatérale et multilatérale ; le régionalisme africain ; la diplomatie économique africaine et la diplomatie environnementale africaine. Elles tendent à traiter du continent comme un espace, une entité dont l'unité se construit avec les Etats, les organisations internationales régionales et continentales, les forces économiques et les peuples.