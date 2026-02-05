La diplomatie africaine au XXIe siècle

La configuration actuelle du monde offre une influence croissante de l'armée sur la diplomatie du fait des menaces persistantes et émergentes. Il se profile, de manière urgente, la nécessité d'un dialogue entre diplomatie et défense en Afrique. "Comment saisir l'enjeu sécuritaire dans les profils et défis de la diplomatie africaine ? " Tel est le fil d'Ariane des diverses contributions de ce volume des Mélanges en l'honneur de Laurent ZANG. La diplomatie de défense, la multilatéralisation de la sécurité africaine, aux plans régional et continental, la mutation des menaces, l'africanisation de la sécurité, sont autant de tendances de la diplomatie africaine en ce XXIe siècle. En partant des études de cas sur le Cameroun, le Tchad, l'Afrique centrale, les organisations internationales, régionales et continentales, se dessinent les contours d'une interaction dynamique entre les organisations internationales, les milieux diplomatiques et les acteurs de la défense et de la sécurité.