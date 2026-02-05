Les changements climatiques

Les activités humaines ont généré des concentrations record de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Il en résulte une intensification de l'effet de serre et des changements du système climatique sans précédent depuis plusieurs siècles, voire des millénaires. Cela signifie que le changement climatique actuel et à venir met inévitablement l'humanité en danger, en dépit des politiques internationales sur le climat. Cet ouvrage comprend un exposé permettant de mieux comprendre les bases scientifiques du réchauffement climatique planétaire. Il décrit, par ailleurs, diverses manifestations ainsi que de multiples impacts climatiques et vulnérabilités des secteurs clés du développement en Afrique de l'Ouest et au Tchad en particulier, tels que l'agriculture, l'élevage, la pêche, les infrastructures, les villes, l'énergie et la santé. Enfin, l'ouvrage expose un ensemble d'innovations technologiques résilientes face au climat et à faible émission de carbone. Ces actions d'adaptation et d'atténuation à entreprendre devront s'inscrire dans une nouvelle dynamique qui associe à la fois des objectifs environnementaux et des objectifs socio-économiques. Il faudra alors opérer un véritable changement de paradigme dans la lutte contre le changement climatique.