Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Roman francophone

Les Attentes silencieuses

Myriam Fregonese

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Chacun reclus pour des raisons différentes, soeur Clothilde et Philémon entament une correspondance. Les mots, glissant au bout d'une corde, apprivoisent la solitude dans laquelle ils sont emmurés depuis de nombreuses années. Elle, dans une Abbaye, lui, dans une maisonnette au bord de la rivière en contrebas. Ils livrent, lettre après lettre, l'histoire qui les a amenés vers leur exil intérieur. Témoin singulier et attachant de cette relation naissante, Marceline, une fillette venue de la ville, interroge, rit et espère qu'un jour ces deux êtres perdus se retrouveront...

Par Myriam Fregonese
Chez L'oiseau parleur Editions

|

Auteur

Myriam Fregonese

Editeur

L'oiseau parleur Editions

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les Attentes silencieuses par Myriam Fregonese

Commenter ce livre

 

Les Attentes silencieuses

Myriam Fregonese

Paru le 01/03/2026

136 pages

L'oiseau parleur Editions

18,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782494255135
9782494255135
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La Grande Librairie : la littérature appelle à renouer avec le vivant La Grande Librairie retourne en enfance, pour le meilleur et pour le pire Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt Monsieur Le Prof devant les tribunaux : Flammarion “m'a totalement abandonné"
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.