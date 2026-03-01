Les Attentes silencieuses

Chacun reclus pour des raisons différentes, soeur Clothilde et Philémon entament une correspondance. Les mots, glissant au bout d'une corde, apprivoisent la solitude dans laquelle ils sont emmurés depuis de nombreuses années. Elle, dans une Abbaye, lui, dans une maisonnette au bord de la rivière en contrebas. Ils livrent, lettre après lettre, l'histoire qui les a amenés vers leur exil intérieur. Témoin singulier et attachant de cette relation naissante, Marceline, une fillette venue de la ville, interroge, rit et espère qu'un jour ces deux êtres perdus se retrouveront...