"C'est ce que je veux t'enseigner, ma Jade, pour que tu échappes à l'emprise des malades incurables d'un Progrès illimité qui conduit inexorablement les hommes vers la fin du monde dans lequel ils croient jouir de ce qu'ils pensent être le bonheur absolu : la satisfaction immédiate du moindre désir. Leur plaisir est illusoire et c'est une course effrénée vers le toujours plus qui se heurtera forcément au mur de l'impossible. No futur, ma Jade, mais j'entrevois une petite lueur pour les survivants d'un monde fini". Il y a deux ans à peine, il restait optimiste. Et puis, peu à peu, devant l'aveuglement des politiques soumis aux puissances tutélaires de l'argent, devant la mort programmée de l'humanité, il ne lui reste qu'un mince filet d'espoir.