#Roman francophone

No Futur

Serge Revel

ActuaLitté
"C'est ce que je veux t'enseigner, ma Jade, pour que tu échappes à l'emprise des malades incurables d'un Progrès illimité qui conduit inexorablement les hommes vers la fin du monde dans lequel ils croient jouir de ce qu'ils pensent être le bonheur absolu : la satisfaction immédiate du moindre désir. Leur plaisir est illusoire et c'est une course effrénée vers le toujours plus qui se heurtera forcément au mur de l'impossible. No futur, ma Jade, mais j'entrevois une petite lueur pour les survivants d'un monde fini". Il y a deux ans à peine, il restait optimiste. Et puis, peu à peu, devant l'aveuglement des politiques soumis aux puissances tutélaires de l'argent, devant la mort programmée de l'humanité, il ne lui reste qu'un mince filet d'espoir.

Par Serge Revel
Chez Encre rouge

|

Auteur

Serge Revel

Editeur

Encre rouge

Genre

Littérature française

No Futur

Serge Revel

Paru le 01/03/2026

92 pages

Encre rouge

12,00 €

ActuaLitté
9782386750373
© Notice établie par ORB
