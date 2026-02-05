En Belgique ça se dit comme ça

150 mots et expressions indispensables pour découvrir le français tel qu'on le parle VRAIMENT en Belgique ! Le français comme on le cause VRAIMENT en Belgique... mais comme on ne l'a jamais lu, avec des cartes blinquantes, des illustrations plic-ploc et plein d'anecdotes spitantes. Mais sans jouer avec vos pieds ! Babelutte, amitieux, athénée, attendre famille ... Ces mots et expressions de la Belgique chantent son histoire et nous invitent à un voyage sentimental et linguistique. Partez à la rencontre du vrai français de Belgique et délectez-vous de cette langue haute en couleur. + 1 carte postale offerte pour savourer le parler belge. " Ca se dit comme ça " : la collection qui célèbre la vitalité et la créativité du français tel qu'on le parle aujourd'hui. A travers une sélection de mots courants, d'expressions imagées, de prononciations particulières et d'usages bien précis, découvrez l'histoire, la culture et les langues d'une région, d'une ville, d'un quartier... avec au fil des pages des anecdotes, des illustrations, et pas mal d'humour, pour savourer la langue française dans toute sa diversité.