Grâce à ce livre, déjouez tous les pièges de l'entretien avec un jury ! Préparez-vous efficacement à votre entretien avec un jury ! Les 35 fiches de ce livre vous permettront de : - connaître la nature de l'épreuve orale ; - valoriser votre parcours et votre expérience professionnelle (REP et RAEP) ; - adopter la bonne attitude au cours de l'entretien ; - maîtriser les connaissances indispensables. Grâce aux différentes cotnenus qui vous sont proposés : - une méthodologie détaillée ; - les connaissances requises ; - 5 exposés commentés ; - les conseils du formateur et les astuces des candidats.