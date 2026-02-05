Les enfants de la mine

Une plongée dans les communautés de mineurs de charbon au début du XXe siècle. 1912. Lorsqu'Emma Malloy a quitté Coal River, en Pennsylvanie, elle s'était promis de ne jamais y revenir. Mais aujourd'hui, à 19 ans, orpheline et sans le sou, elle est obligée de retourner au sein de cette communauté défavorisée et extrêmement pauvre. Traitée comme une servante par son oncle et sa tante, elle travaille gratuitement pour le magasin de la mine, où les mineurs et leurs familles sont obligés de s'approvisionner, payant des prix gonflés pour la nourriture, les vêtements ainsi que les outils. Ceux qui vivent à crédit finissent par être refoulés et meurent de faim. Mais ceux qui brisent le coeur d'Emma, ce sont les jeunes garçons qui triment toute la journée à trier le charbon au milieu de dangereuses machines. Leurs visages tachés de suie lui rappellent son petit frère, perdu il y a longtemps. Faisant fi du danger, Emma commence à laisser de la nourriture volée devant les portes des familles les plus nécessiteuses, et à marquer comme réglées des factures impayées. Et alors que le propriétaire de la mine unit ses forces à la police pour trouver le coupable de ces actes, Emma va s'allier à un mineur bien décidé à changer les conditions de vie des habitants de Coal River...