#Roman francophone

Les enfants de la mine

Typhaine Ducellier, Ellen Marie Wiseman

ActuaLitté
Une plongée dans les communautés de mineurs de charbon au début du XXe siècle. 1912. Lorsqu'Emma Malloy a quitté Coal River, en Pennsylvanie, elle s'était promis de ne jamais y revenir. Mais aujourd'hui, à 19 ans, orpheline et sans le sou, elle est obligée de retourner au sein de cette communauté défavorisée et extrêmement pauvre. Traitée comme une servante par son oncle et sa tante, elle travaille gratuitement pour le magasin de la mine, où les mineurs et leurs familles sont obligés de s'approvisionner, payant des prix gonflés pour la nourriture, les vêtements ainsi que les outils. Ceux qui vivent à crédit finissent par être refoulés et meurent de faim. Mais ceux qui brisent le coeur d'Emma, ce sont les jeunes garçons qui triment toute la journée à trier le charbon au milieu de dangereuses machines. Leurs visages tachés de suie lui rappellent son petit frère, perdu il y a longtemps. Faisant fi du danger, Emma commence à laisser de la nourriture volée devant les portes des familles les plus nécessiteuses, et à marquer comme réglées des factures impayées. Et alors que le propriétaire de la mine unit ses forces à la police pour trouver le coupable de ces actes, Emma va s'allier à un mineur bien décidé à changer les conditions de vie des habitants de Coal River...

Par Typhaine Ducellier, Ellen Marie Wiseman
Chez Pocket

|

Auteur

Typhaine Ducellier, Ellen Marie Wiseman

Editeur

Pocket

Genre

Littérature anglo-saxonne

Les enfants de la mine

Ellen Marie Wiseman trad. Typhaine Ducellier

Paru le 05/02/2026

448 pages

Pocket

9,60 €

ActuaLitté
Scannez le code barre 9782266356596
9782266356596
© Notice établie par ORB
plus d'informations

