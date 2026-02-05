Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Roman francophone

The Husbands

Lou Vago, Holly Gramazio

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Et si vous pouviez changer de mari chaque jour ? Eternelle célibataire, Lauren rentre un soir chez elle pour y trouver un homme : son " mari ", à ce que prétend ce parfait inconnu ! Evidemment, elle n'a jamais été mariée, encore que tout lui indique le contraire... Devient-elle folle ? Peut-être, mais il y a plus fou. Bientôt, Lauren découvre que chaque fois qu'un " mari " monte au grenier, un nouveau en redescend, avec une version révisée de sa vie. Appartement, carrière, entourage : tout se réajuste comme si de rien n'était. Reste à savoir comment arrêter la valse des conjoints - et s'il faut seulement en garder un...

Par Lou Vago, Holly Gramazio
Chez Pocket

|

Auteur

Lou Vago, Holly Gramazio

Editeur

Pocket

Genre

Littérature anglo-saxonne

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur The Husbands par Lou Vago, Holly Gramazio

Commenter ce livre

 

The Husbands

Holly Gramazio trad. Lou Vago

Paru le 05/02/2026

438 pages

Pocket

9,60 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782266354233
9782266354233
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La Grande Librairie : avant c'était mieux ? Un autre regard sur hier La classification des livres jeunesse proposée par le RN inquiète auteurs et éditeurs Pouvoir, restructurations, défiance : l’ère Olivennes commence chez Editis La Grande Librairie : quand les écrivains parlent de nos failles
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.