Un coup de pied dans la poussière

Le roman d'une famille juive, tiraillée entre deux continents, qui traverse le XXe siècle Inspiré d'une histoire vraie, ce roman raconte la vie de Nissan, un peintre né dans une famille juive au début des années 1920 en Ukraine. Chassés d'Europe de l'Est par les pogroms, lui et les siens s'installent en Galilée alors qu'il entre dans l'adolescence. Très vite, Nissan est attiré par le dessin alors que, pour sa famille, seul compte le travail de la terre. Enrôlé à l'âge de quinze ans dans les forces d'autodéfense juive, il prend part à des expéditions punitives contre des paysans arabes qui refusent de quitter leurs terres. Ecoeuré par ce qu'il voit et ce qu'il commet, Nissan finira par désobéir, provoquant une onde de choc parmi les siens. Cela le contraindra à quitter son village et sa famille. Après s'être installé à Tel Aviv, il se consacre pleinement à la peinture et intègre le parti communiste, qui accueille alors aussi bien des Juifs que des Arabes. Mais il sera vite rattrapé par l'histoire du XXème siècle.