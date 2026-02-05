Les empires médiévaux

Un tour du monde médiéval à l'âge d'or des empires. Construction politique, diplomatique, militaire et culturelle, l'empire constitue une notion particulièrement pertinente pour décrire et comprendre le monde du Moyen Age. Est empire un ensemble qui ne peut s'intégrer à aucun autre ; est empereur celui qui proclame n'avoir au-dessus de lui aucune puissance humaine, et qui le prouve. Entre le Ve et le XVe siècle, de telles entités se firent et se défirent presque partout sur la planète. Elles s'affrontèrent ou s'ignorèrent, laissèrent des traces remarquables ou disparurent presque corps et biens. Institutions, religions, héros, guerres et mythes animèrent durant la même période des sociétés qui, mises en parallèle, s'éclairent les unes les autres dans ce livre collectif ambitieux et sans équivalent, qui allie la clarté du propos à une précision sans faille. Ainsi se dessine un Moyen Age fascinant, à la fois carolingien, byzantin, serbe, bulgare, germanique, aztèque, mongol, vénitien, chinois, japonais, malais, normand, éthiopien et khazar, décrit et interprété par des spécialistes renommés. " Du travail d'orfèvres. " Le Figaro Magazine " Un bijou. " Guerres & Histoire