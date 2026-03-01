Inscription
#Polar

Sextimanie

Daniel Hernandez

ActuaLitté
Janvier 2012. Un coup de feu retentit : c'est le signal de départ de la Traversée du Capcir, mythique course de ski des Pyrénées catalanes. Quelques heures plus tard, un autre éclate, criminel cette fois : le maire de Sansa, petite commune des Garrotxes, est abattu froidement à son poste de contrôle. Qui l'a assassiné et pourquoi ? Sa candidature aux législatives gênait-elle ? A-t-il payé de sa vie son opposition au président de la Région qui envisageait de changer le nom de Languedoc-Roussillon en " Septimanie " ? Avait-il des secrets inavouables ? Une nouvelle fois, le commissaire Jepe Llense devra redoubler d'ingéniosité pour démêler le noeud de cette affaire complexe... Surtout lorsque deux autres meurtres s'ajoutent au premier. Dans cette réédition de la 11ème enquête du héros de Daniel Hernandez, le décor du Languedoc-Roussillon nous est dévoilé avec subtilité. Inspiré par l'affaire retentissante du changement de nom de la Région en " Septimanie ", l'auteur imagine une intrigue qui nous entraîne des milieux politiques jusqu'à ceux, plus intimes et parfois extrêmes, du libertinage.

Par Daniel Hernandez
Chez Editions Terres d'Occitanie

|

Auteur

Daniel Hernandez

Editeur

Editions Terres d'Occitanie

Genre

Romans policiers

ActuaLitté
9791098302947
© Notice établie par ORB
