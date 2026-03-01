Je pars demain

Oublié par ses enfants dans une maison de retraite, Victor se repaît de souvenirs de son enfance occitane et de faux espoirs de retour à Massan, son village natal. Quittée par son compagnon, totalement démunie, Isabelle vit son installation chez sa mère comme l'ultime échec d'une existence ratée. Ces deux êtres abandonnés au bord du chemin vont se rencontrer puis, peu à peu, de confidences en confidences, de secrets de familles dévoilés en intimité de couple révélée, apprendre à se connaître et à se faire confiance. Mieux, ils vont puiser dans cette belle relation qui s'épanouit entre eux, et trouver la force de reprendre leur vie en main et de se dessiner enfin l'avenir qu'ils désirent. A travers des personnages émouvants et riches ainsi que des descriptions somptueuses, Jean Pierre Grotti nous livre une fois encore une histoire superbe pleine de tendresse et d'humanité.