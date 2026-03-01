Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Roman francophone

Je pars demain

Jean-Pierre Grotti

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Oublié par ses enfants dans une maison de retraite, Victor se repaît de souvenirs de son enfance occitane et de faux espoirs de retour à Massan, son village natal. Quittée par son compagnon, totalement démunie, Isabelle vit son installation chez sa mère comme l'ultime échec d'une existence ratée. Ces deux êtres abandonnés au bord du chemin vont se rencontrer puis, peu à peu, de confidences en confidences, de secrets de familles dévoilés en intimité de couple révélée, apprendre à se connaître et à se faire confiance. Mieux, ils vont puiser dans cette belle relation qui s'épanouit entre eux, et trouver la force de reprendre leur vie en main et de se dessiner enfin l'avenir qu'ils désirent. A travers des personnages émouvants et riches ainsi que des descriptions somptueuses, Jean Pierre Grotti nous livre une fois encore une histoire superbe pleine de tendresse et d'humanité.

Par Jean-Pierre Grotti
Chez Editions Terres d'Occitanie

|

Auteur

Jean-Pierre Grotti

Editeur

Editions Terres d'Occitanie

Genre

Midi-Pyrénées

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Je pars demain par Jean-Pierre Grotti

Commenter ce livre

 

Je pars demain

Jean-Pierre Grotti

Paru le 23/02/2026

414 pages

Editions Terres d'Occitanie

10,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791098302923
9791098302923
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La Grande Librairie : la littérature appelle à renouer avec le vivant La Grande Librairie retourne en enfance, pour le meilleur et pour le pire Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt Monsieur Le Prof devant les tribunaux : Flammarion “m'a totalement abandonné"
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.