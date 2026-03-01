Inscription
#Essais

Pionnieres

Christine Ribeyreix

Elles ont ouvert la voie. Au XIXe siècle, alors que l'éducation des filles était encore un privilège réservé à quelques-unes Marie Pape-Carpantier, Pauline Kergomard, Elisa Lemonnier, Julie-Victoire Daubié et Marie-Louise Paris ont osé briser les barrières. Par leurs combats, elles ont fait de l'école un levier d'émancipation, un chemin vers l'indépendance économique et sociale, une conquête de dignité. Souvent oubliées de l'histoire officielle, ces pionnières de l'éducation ont pourtant façonné l'avenir de générations entières. Leurs luttes résonnent aujourd'hui avec une force intacte ; dans un monde où l'instruction se fragilise et où l'école vacille dans ses fondements, leur héritage nous rappelle que l'éducation reste la condition première de la liberté et de l'égalité. Ce livre rend hommage à ces femmes courageuses et visionnaires. Il invite à découvrir ou redécouvrir leurs parcours, à prendre la mesure des difficultés auxquelles elles furent confrontées, et à s'inspirer de leur audace, pour refonder une éducation à la hauteur des enjeux du XXIe siècle. Parce que l'avenir de nos enfants et petits-enfants en dépend.

Par Christine Ribeyreix
Chez Editions Savine Dewilde

|

Auteur

Christine Ribeyreix

Editeur

Editions Savine Dewilde

Genre

Sociologie

Pionnieres

Christine Ribeyreix

Paru le 08/02/2026

255 pages

Editions Savine Dewilde

21,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

9782957588381
