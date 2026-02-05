Dindons : " le mot n'est pas plaisant, ni flatteur. Il est lucide. Il est rageur. Les classes moyennes sont-elles condamnées à la nostalgie d'une époque définitivement perdue ? Pas forcément. " Depuis 1981 et l'élection de François Mitterrand, on vole les classes moyennes... parfois avec les meilleures intentions du monde ! Chaque décision a affaibli leur poids dans la société et leur pouvoir d'achat. Rien ne leur a été épargné : réduction du temps de travail, dévalorisation des diplômes, éloignement des grands centres-villes, abonnements multiples (téléphone, internet, voiture...) qui grèvent le budget, piège des réseaux sociaux qui radicalisent les opinions... Au fil du temps, les classes moyennes, qui avaient forgé la France des Trente Glorieuses, sont devenues les DINDONS de l'Histoire. Dans cet ouvrage, Martial You explique quarante-cinq ans de déclin orchestré par les différents gouvernements et apporte des solutions concrètes pour redonner un espoir à ceux qui forment la majorité silencieuse du pays. Leur colère est enfin prise au sérieux. Ce livre est le porte-voix des DINDONS.