L'Ukraine a souvent été racontée de loin, à travers les cartes tactiques, les controverses statistiques, les débats stratégiques. Mais rarement au plus proche du terrain, par la voix des Ukrainiens. Témoignant des grands drames comme des élans de vie, c'est en reporter et en acteur que Cyrille Amoursky révèle son pays de coeur dans sa douleur, sa dignité, sa force, mais aussi dans son humour, son énergie, sa volonté farouche de rester libre. Voici le récit vrai des événements, le livre intime et vibrant qui prouve qu'on peut écrire la guerre sans effacer l'humain. Sur les routes de l'Est et dans les villages bombardés, dans les campagnes oubliées comme dans les gares bondées d'exilés, Cyrille Amoursky nous fait découvrir un pays multiple, contrasté, souvent inattendu. Il décrit les visages fatigués, les familles qui enterrent leurs proches et trouvent malgré tout la force de recommencer. Il capte la langue qui évolue, la solidarité qui surprend. Son écriture ne cherche pas l'effet. Elle restitue. Elle frappe parce qu'elle est directe, proche, véritable. Entre passé et présent, entre mémoire personnelle et exigence journalistique, ce livre rappelle que la littérature du réel n'a de valeur que lorsqu'elle éclaire, secoue, bouleverse.