L'Evangile tétramorphe

Camille Focant

Le lion, l'homme, le taureau et l'aigle. Qui cherche à connaître Jésus Christ se trouve immanquablement confronté à une pluralité de voix et de récits, qui se croisent, se chevauchent, divergent parfois. Matthieu, Marc, Luc et Jean ont chacun leur point de vue : ils poursuivent des perspectives différentes qui donnent à voir Jésus sous des jours originaux, des nuances singulières. Camille Focant entreprend ici de dégager les accents propres à chaque récit et de dessiner, avec les outils de l'analyse narrative, les contours de l'identité tétramorphe de Jésus Christ. Se découvrent, au fil de cet ouvrage lumineux, la perspective "mystique" de Marc, la figure matthéenne du Fils de David venu accomplir les Ecritures juives, le sauveur universel et compassionnel que Luc présente au monde païen, et les traits si particuliers du Verbe johannique. Quatre évangiles. Quatre plumes. Quatre visages... et un seul Seigneur : Jésus Christ. Professeur émérite de Nouveau Testament à l'Université catholique de Louvain, Camille Focant est membre de l'Académie royale de Belgique. Il a publié de nombreux ouvrages traduits en plusieurs langues, dont Les paraboles évangéliques, Une Passion : trois récits et Le Ressuscité, figure d'une présence autre, dans la collection "Lire la Bible" .

Cerf

Exégèse

Paru le 05/02/2026

224 pages

18,00 €

9782204170635
