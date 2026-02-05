Inscription
#Roman jeunesse

Le bureau des mots perdus

Benjamin Adam, Roland Fuentès

ActuaLitté
Une histoire pleine d'humour, à la poursuite du mot perdu ! Un roman illustré pour les enfants de 7 à 11 ans facile à lire tout seul et à comprendre. L'histoire : " N'oublie pas le... . " : Le problème de Timéo est d'avoir perdu le dernier mot de cette phrase. Sa mère l'a prononcée ce matin mais un bâillement a empêché le petit garçon d'en entendre la fin. Timéo décide donc de se rendre au bureau des mots perdus, dans la maison des choses perdues. Là-bas, on lui attribue un chasseur de jeux de mots pour l'aider dans sa drôle de quête. Un roman humoristique pour les enfants de 7 à 11 ans.

Par Benjamin Adam, Roland Fuentès
Chez Nathan

|

Auteur

Benjamin Adam, Roland Fuentès

Editeur

Nathan

Genre

Nathan poche (6 à 8 ans)

Le bureau des mots perdus

Benjamin Adam, Roland Fuentès

Paru le 05/02/2026

48 pages

Nathan

6,50 €

ActuaLitté
9782095062323
