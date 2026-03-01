Le vallon des brumes

A la mort de ses parents, Amélie Lemoine revient s'installer en Normandie dans le manoir familial dont elle a hérité, avec l'intention de se lancer dans des recherches en psycho-criminologie. Mais sa tranquillité est de courte durée. Un après-midi d'hiver, alors qu'elle rentre chez elle, tout bascule : un homme est retrouvé mort dans sa voiture au fond de son étang. Le capitaine de gendarmerie, en charge de l'enquête, se trouve être un vieil ami. Il lui demande de l'aider à résoudre cette curieuse affaire, en tant qu'auxiliaire de justice. Elle accepte sans se douter que cette décision va changer le cours de sa vie. Suspense... rebondissements... chemins hasardeux et si la vérité se cachait dans le passé de chacun d'entre nous ?