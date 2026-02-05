Perdu à Londres !

Un voyage scolaire à Londres plein de rebondissements ! Un voyage scolaire pas si " funny " que ça... Génial ! Nico part en voyage scolaire en Angleterre avec sa classe ! Monuments, découvertes culinaires... : Nico est content de visiter Londres... jusqu'à ce qu'il se retrouve perdu dans cette ville où tout lui est étranger ! Comment se débrouiller dans ce pays où les voitures roulent du mauvais côté quand on n'a que 7 ans et qu'on ne parle pas anglais ? Une histoire qui parlera aux jeunes globe-trotters en herbe et à tous ceux qui rêvent de grandes aventures. Idéal pour les 7-11 ans qui aiment les histoires pleines de rebondissements ! Entre fou rire et suspense, ce roman illustré capture parfaitement les émotions d'un premier voyage à l'étranger