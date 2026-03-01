Ratou rate presque tout quand il entreprend de jardiner et il va avoir besoin du prof Ratiboisé et de ses conseils avisés pour remettre ses idées à l'endroit (allant "vert" aussi ! ) A travers le personnage de Ratou, apprenti jardinier curieux et maladroit, ce livre illustré propose une approche accessible et ludique du jardinage. Chaque situation, souvent issue d'erreurs courantes, devient l'occasion de comprendre des règles essentielles au monde végétal. En mêlant humour, observation et pédagogie, " A l'école des jardiniers " remet en question les idées reçues et largement diffusées sur le web. Il transmet des bases solides pour jardiner avec bon sens. Un ouvrage à la fois instructif et divertissant, destiné aussi bien aux jardiniers débutants qu'aux amateurs éclairés.