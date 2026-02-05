Toutes les réponses aux questions sur les véhicules avec T'choupi ! A travers des scènes de la vie quotidienne, T'choupi redécouvre les véhicules : leur fonctionnement, leur bruit, leur utilité... Vélo et trottinette, Les voitures, Les deux roues, Les engins de chantier, Dans les airs, Navires et bateaux, Le train, Les véhicules d'urgence, Les véhicules de nettoyage, Dans les champs, En ville, Les panneaux. Un ouvrage idéal dès 2 ans, qui combine plaisir de lecture et apprentissage ludique avec des pages plastifiées indéchirables.