Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Album jeunesse

Les véhicules

Thierry Courtin

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Toutes les réponses aux questions sur les véhicules avec T'choupi ! A travers des scènes de la vie quotidienne, T'choupi redécouvre les véhicules : leur fonctionnement, leur bruit, leur utilité... Vélo et trottinette, Les voitures, Les deux roues, Les engins de chantier, Dans les airs, Navires et bateaux, Le train, Les véhicules d'urgence, Les véhicules de nettoyage, Dans les champs, En ville, Les panneaux. Un ouvrage idéal dès 2 ans, qui combine plaisir de lecture et apprentissage ludique avec des pages plastifiées indéchirables.

Par Thierry Courtin
Chez Nathan

|

Auteur

Thierry Courtin

Editeur

Nathan

Genre

Nathan

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les véhicules par Thierry Courtin

Commenter ce livre

 

Les véhicules

Thierry Courtin

Paru le 05/02/2026

28 pages

Nathan

6,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782095058166
9782095058166
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La Grande Librairie : avant c'était mieux ? Un autre regard sur hier La classification des livres jeunesse proposée par le RN inquiète auteurs et éditeurs Pouvoir, restructurations, défiance : l’ère Olivennes commence chez Editis La Grande Librairie : quand les écrivains parlent de nos failles
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.