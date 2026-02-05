Grands-parents cool

L'arrivée d'un petit-enfant, c'est un bonheur pour toute la famille... et aussi l'occasion de se mettre à niveau des besoins de chaque génération. Etre grands-parents aujourd'hui, ça s'apprend ! Découvrez les clés pour accompagner sereinement vos petits-enfants avec ce guide expert. Education, soins du bébé, relations avec les nouveaux parents : ce livre accompagne les jeunes grands-parents en 60 petits chapitres pour s'informer de tout ce qui a pu changer dans la parentalité... et profiter pleinement de sa grand-parentalité ! Avec des conseils pratiques, issus des avancées scientifiques : alimentation, sommeil, pleurs (les pleurs sont sources de stress pour le tout-petit, le sucre est une addiction qui a des impacts sur le cerveau...) Et des conseils psys , issus des changements sociétaux : la réparation remplace la punition, les violences dites " éducatives " ordinaires sont interdites depuis 2019, les familles ont changé (beaucoup + de familles monoparentales, recomposées...)