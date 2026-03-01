Inscription
#Album jeunesse

Je veux mon bisou !

Karine-Marie Amiot, Charlotte Ameling

ActuaLitté
Cocotte a pondu un bel œuf. Elle le couve, elle le chouchoute, elle le coucoune, elle le cajole et lui promet un gros bisou quand il sortira. Mais patatras ! Voilà l'œuf qui dévale la prairie ! Les animaux qui le voient passer entre leurs pattes aimeraient bien savoir ce qu'il cache. Ils lui assurent qu'il aura des surprises s'il sort sa tête : Lapin lui racontera des histoires, Mouton lui tricotera des chaussons, Vache lui donnera du bon lait chaud. Mais seule Cocotte connaît son secret…

Par Karine-Marie Amiot, Charlotte Ameling
Chez Lito

|

Auteur

Karine-Marie Amiot, Charlotte Ameling

Editeur

Lito

Genre

Autres éditeurs (K à O)

Je veux mon bisou !

Karine-Marie Amiot, Charlotte Ameling

Paru le 01/03/2026

24 pages

Lito

9,90 €

ActuaLitté
9782244437439
© Notice établie par ORB
