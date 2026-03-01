Je veux mon bisou !

Cocotte a pondu un bel œuf. Elle le couve, elle le chouchoute, elle le coucoune, elle le cajole et lui promet un gros bisou quand il sortira. Mais patatras ! Voilà l'œuf qui dévale la prairie ! Les animaux qui le voient passer entre leurs pattes aimeraient bien savoir ce qu'il cache. Ils lui assurent qu'il aura des surprises s'il sort sa tête : Lapin lui racontera des histoires, Mouton lui tricotera des chaussons, Vache lui donnera du bon lait chaud. Mais seule Cocotte connaît son secret…