Un doigt coupé et un diamant en forme de pentagramme, plus connu sous le nom de "l'étoile du diable", telle est la signature du tueur qui terrorise Oslo durant cet été caniculaire. L'inspecteur Harry Hole va être contraint de réprimer son animosité envers Tom Waaler, son collègue et ennemi, s'il veut résoudre cette affaire qui pourrait bien être sa dernière. Alors que Hole tente de comprendre les motivations de l'assassin, tout laisse à penser qu'un tueur en série opère dans les rues de la capitale norvégienne...