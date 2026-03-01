Inscription
#Roman francophone

Le miroir d'Amélie

Mireille Pluchard, Pluchard Mireille

"Elle courait aussi vers le bonheur, cette toute jeune fille que lui renvoie la glace de sa commode...". Face à son reflet, Amélie Rouvière laisse les souvenirs l'inonder : ceux qui ont jalonné sa carrière d'institutrice dans un petit village des Cévennes, ses passions de femme amoureuse, mais aussi ses joies de mère comblée, ses peines, ses batailles. Depuis l'aube du 20ème siècle jusqu'aux années "yéyé", en passant par les affres des deux guerres et son combat pour sauver une enfant juive des nazies, le parcours d'Amélie est celui du courage, du dévouement et de l'humilité. Le parcours d'une héroïne. Mireille Pluchard livre un récit poignant, une saga immersive que seule la densité de sa plume pouvait rendre aussi épique.

Par Mireille Pluchard, Pluchard Mireille
Chez Editions Terres d'Occitanie

|

Auteur

Mireille Pluchard, Pluchard Mireille

Editeur

Editions Terres d'Occitanie

Genre

Languedoc-Roussillon

Retrouver tous les articles sur Le miroir d'Amélie par Mireille Pluchard, Pluchard Mireille

Commenter ce livre

 

Le miroir d'Amélie

Mireille Pluchard, Pluchard Mireille

Paru le 23/02/2026

500 pages

Editions Terres d'Occitanie

10,00 €

9791098302954
