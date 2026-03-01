Le miroir d'Amélie

"Elle courait aussi vers le bonheur, cette toute jeune fille que lui renvoie la glace de sa commode...". Face à son reflet, Amélie Rouvière laisse les souvenirs l'inonder : ceux qui ont jalonné sa carrière d'institutrice dans un petit village des Cévennes, ses passions de femme amoureuse, mais aussi ses joies de mère comblée, ses peines, ses batailles. Depuis l'aube du 20ème siècle jusqu'aux années "yéyé", en passant par les affres des deux guerres et son combat pour sauver une enfant juive des nazies, le parcours d'Amélie est celui du courage, du dévouement et de l'humilité. Le parcours d'une héroïne. Mireille Pluchard livre un récit poignant, une saga immersive que seule la densité de sa plume pouvait rendre aussi épique.