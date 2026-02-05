Inscription
Polar

Rouge-Gorge

Alex Fouillet, Jo Nesbø

ActuaLitté
L'inspecteur Harry Hole est muté à la surveillance des milieux néonazis. Une seule consigne : faire le mort. Mais Hole le voudrait qu'il n'y parviendrait pas. Surtout quand il découvre qu'un fusil utilisé par le terrorisme international est importé sur le sol norvégien. Surtout si sa meilleure amie se retrouve mêlée à l'affaire. Son enquête l'amène à se plonger dans le passé d'un groupe de néonazis norvégiens ayant pris part à la Seconde Guerre mondiale. Que s'est-il réellement produit il y a plus de cinquante ans dans les tranchées de Leningrad ? A mesure qu'il explore leur histoire, sa conviction grandit : l'un d'entre eux prépare un attentat...

Par Alex Fouillet, Jo Nesbø
Chez Editions Gallimard

|

Auteur

Alex Fouillet, Jo Nesbø

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Thrillers

Rouge-Gorge

Jo Nesbø trad. Alex Fouillet

Paru le 05/02/2026

608 pages

Editions Gallimard

10,50 €

ActuaLitté
9782073144218
