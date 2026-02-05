Rouge-Gorge

L'inspecteur Harry Hole est muté à la surveillance des milieux néonazis. Une seule consigne : faire le mort. Mais Hole le voudrait qu'il n'y parviendrait pas. Surtout quand il découvre qu'un fusil utilisé par le terrorisme international est importé sur le sol norvégien. Surtout si sa meilleure amie se retrouve mêlée à l'affaire. Son enquête l'amène à se plonger dans le passé d'un groupe de néonazis norvégiens ayant pris part à la Seconde Guerre mondiale. Que s'est-il réellement produit il y a plus de cinquante ans dans les tranchées de Leningrad ? A mesure qu'il explore leur histoire, sa conviction grandit : l'un d'entre eux prépare un attentat...