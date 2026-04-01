Londres, dans un futur proche. Une fonctionnaire se voit confier une mission ultra-confidentielle au sein d'un mystérieux ministère qui fait venir du passé une poignée d'"expatriés". En tant que "passerelle", elle devra accompagner et surveiller le capitaine de frégate Graham Gore, disparu deux siècles plus tôt en Arctique. Ce parfait gentleman de l'Angleterre victorienne se retrouve soudain propulsé au vingt et unième siècle : il est scandalisé de devoir cohabiter avec une femme célibataire, abasourdi d'être transporté à l'ère de l'électroménager et de Spotify, et ébranlé de découvrir que le puissant empire britannique n'est qu'un lointain souvenir. Alors que Graham et sa "passerelle" apprennent à s'apprivoiser, ils découvrent que le projet du ministère est menacé. Entre disparitions inexpliquées, trahisons et mensonges, il devient difficile de savoir à qui se fier. Une chose est sûre : leurs choix pourraient bien transformer l'avenir. Epopée temporelle grandiose, Le ministère du Temps se joue avec humour et finesse de la frontière poreuse entre passé et futur, réel et dystopie, tout en interrogeant ce que les périodes tumultueuses de l'Histoire révèlent de nous.